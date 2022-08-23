Тайсон Фьюри хочет € 150 млн за возвращение на ринг
Поделиться
Британский боксёр в супертяжёлом весе, чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри готов вернуться на ринг, чтобы провести бой с Александром Усиком, но хочет получить за это не менее € 150 млн, сообщает издание The Sun.
В апреле Тайсон Фьюри объявил о завершении профессиональной карьеры, но позднее сообщил, что вернётся и проведёт бой с Дереком Чисорой. Спустя несколько дней боксёр вновь заявил об уходе.
Александр Усик в ночь на 21 августа выиграл раздельным решением судей у Энтони Джошуа и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. После боя Усик бросил вызов Фьюри и заявил, что будет драться только с ним.
Фьюри, в свою очередь, ответил, что лишит Усика всех его поясов, но вернётся за большие деньги.
Новость по темеДрозд: Усик может завязать Фьюри в узел
Комментарии
- 23 августа 2022
-
16:06
-
15:38
-
14:37
-
14:00
-
12:29
-
11:43
-
10:59
-
10:41
-
10:26
-
10:18
-
09:47
-
09:06
-
01:10
-
00:58
-
00:04
- 22 августа 2022
-
23:47
-
23:28
-
23:15
-
22:03
-
21:50
-
21:44
-
21:04
-
20:08
-
19:54
-
19:34
-
19:03
-
18:48
-
18:02
-
17:52
-
17:37
-
17:28
-
16:57
-
16:18
-
14:54
-
14:22
Партнерский контент