«Я теперь твои деньги». Физиев обратился к Гэтжи

Киргизский боец UFC Рафаэль Физиев рассказал о желании провести поединок с американцем Джастином Гэтжи.
«Не понимаю, почему он не спрашивает обо мне. Нет никого, кто мог бы сразиться с ним сейчас. Все заняты. Буквально все. Почему он не хочет драться со мной? Он дрался со всеми в топ-5. Сражайся со мной, братан. В общем, Джастин, если увидишь это, дерись со мной, бро. Я теперь твои деньги», — приводит слова Физиева MMA News со ссылкой на его выступление на канале Combat Sports on Fanatics View в YouTube.
Напомним, в последнем бою Физиев встречался с Рафаэлем дос Аньосом и одержал победу, нокаутировав соперника в последнем раунде. Эта победа стала для него уже шестой кряду в американском промоушене. При этом Физиев потерпел только одно поражение, которое состоялось ещё во время его дебюта в лиге. Гэтжи в последнем бою уступил бразильцу Чарльзу Оливейре.
Физиев показал лицо после боя с Ридделлом:
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