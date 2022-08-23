Реакция Усика на истерику Джошуа. Энтони выкинул его пояса за пределы ринга

Любопытный момент попал в трансляцию титульного реванша между супертяжеловесами Александром Усиком (20-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), который состоялся на минувших выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

Напомним, Джошуа, уступивший раздельным судейским решением (115-113, 112-116, 113-115), создал несколько прецедентов сразу же после оглашения вердикта. В частности, британец попытался покинуть место боя, однако затем вернулся, а после выбросил часть поясов Усика за пределы боксёрского ринга, что не осталось без внимания украинца.

Ранее бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Зала славы, легендарный британец Леннокс Льюис раскритиковал команду Джошуа за работу в реванше с Усиком.