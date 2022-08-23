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Рэпер Дрейк проиграл более $ 400 тыс. на ставках на UFC 278

Рэпер Дрейк проиграл более $ 400 тыс. на ставках на UFC 278
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Звёздный канадский рэпер Дрейк вновь проигрался на ставках. Исполнитель сделал две ставки общей суммой $ 430 тыс. на бои Усман – Эдвардс и Альдо – Двалишвили, состоявшиеся в минувшие выходные на турнире UFC 278, сообщает издание Daily Star.

Напомним, нигериец Камару Усман досрочно проиграл в пятом раунде британцу Леону Эдвардсу и лишился звания чемпиона организации в полусреднем весе (до 77 кг).

Бразилец Жозе Альдо, бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг), уступил в рамках легчайшего веса (до 61 кг) грузину Мерабу Двалишвили, прервав победную серию из трёх выступлений.

Дрейк поставил на победу Усмана, а также сделал отдельную ставку на досрочную победу нигерийца в четвёртом раунде. Что же касается боя Альдо – Двалишвили, то здесь канадец поставил на экс-чемпиона.

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