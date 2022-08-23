Промоутер Фьюри рассказал о позиции Тайсона по возможному бою с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации поединка его клиента с украинцем, обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO Александром Усиком.



«Я знаю, что Тайсон хочет этого боя. Мы с Бобом Арумом тоже этого хотим. Вопрос теперь в финансах. Оба боксёра выдвинут серьёзные требования, и это правильно. Ведь это уникальное событие. Это самый крупный титульный бой в супертяжёлом весе со времён Мохаммеда Али и Джо Фрейзера», — приводит слова Уоррена talkSport.



Ранее сообщалось, что Фьюри готов вернуться на ринг, чтобы провести бой с Усиком, но хочет получить за это не менее € 150 млн.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: