Промоутер Фьюри рассказал о позиции Тайсона по возможному бою с Усиком
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, высказался о возможности организации поединка его клиента с украинцем, обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO Александром Усиком.
«Я знаю, что Тайсон хочет этого боя. Мы с Бобом Арумом тоже этого хотим. Вопрос теперь в финансах. Оба боксёра выдвинут серьёзные требования, и это правильно. Ведь это уникальное событие. Это самый крупный титульный бой в супертяжёлом весе со времён Мохаммеда Али и Джо Фрейзера», — приводит слова Уоррена talkSport.
Ранее сообщалось, что Фьюри готов вернуться на ринг, чтобы провести бой с Усиком, но хочет получить за это не менее € 150 млн.
Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:
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