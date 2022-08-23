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Боец UFC Александр Романов отреагировал на своё первое поражение в карьере

Боец UFC Александр Романов отреагировал на своё первое поражение в карьере
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Молдавский боец UFC Александр Романов разместил новый пост у себя в социальных сетях, высказавшись о своём поражении в поединке с представителем Польши Марчином Тыбурой. Их бой проходил на турнире UFC 278 и завершился победой Тыбуры большинством голосов (29-28, 29-28, 28-28).

«Дорогие друзья! Прошёл очередной номерной турнир UFC 278, в рамках которого я провёл бой против польского атлета Марчина Тыбуры. По итогам трёх раундов я потерпел первое поражение в своей бойцовской карьере решением большинства судей.

Хочу поблагодарить тренера, спарринг-партнёра за проделанную работу. Вернусь сильнее! Ну а теперь, дорогие критики и хейтеры, ваш выход. Дорогу осилит идущий», — написал Романов.

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