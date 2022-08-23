Джаред Каннонье и Шон Стрикленд проведут поединок 16 октября
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Промоушен UFC официально объявил о поединке в среднем весе (до 84 кг) между американцами Джаредом Каннонье (15-6) и Шоном Стриклендом (25-4), который состоится 16 октября на турнире UFC Fight Night 212 в Лас-Вегасе (США).
Оба бойца выйдут в клетку после поражений. 38-летний Каннонье, занимающий вторую строчку рейтинга, в июле на UFC 276 уступил единогласным судейским решением действующему обладателю титула новозеландцу Исраэлю Адесанье. 31-летний Стрикленд, также на UFC 276, проиграл нокаутом в первом раунде бразильцу Алексу Перейре.
Действующий же чемпион Исраэль Адесанья 13 ноября возглавит турнир UFC 283 и встретится с Перейрой. Ранее Адесанья отреагировал на дебютное поражение Камару Усмана в UFC.
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