В WBO определят обязательного претендента для Сауля Альвареса

Всемирная боксёрская организация (WBO) одобрила запрос американского чемпиона в двух весовых категориях Деметриуса Андраде (31-0, 19 KO) на проведение претендентского поединка во втором среднем весе (до 76,2 кг), сообщает издание BoxingScene.
Напомним, ранее стало известно, что Андраде, чемпион WBO в среднем весе (до 72,6 кг), принял решение отказаться от титула, чтобы перебраться в следующий дивизион.
Ожидается, что соперником 34-летнего американца станет 28-летний британец Зак Паркер (22-0, 16 KO). Примечательно, что бойцы должны были встретиться в мае этого года, однако Андраде снялся с поединка из-за травмы плеча.
Победитель станет обладателем временного титула и претендентом на полноценный пояс, принадлежащий бывшему лидеру рейтинга pound-for-pound мексиканцу Саулю Альваресу.
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