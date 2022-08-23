Алексей Олейник обратился к Александру Романову

Российский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Алексей Олейник поддержал представителя Молдавии Александра Романова, который проиграл на турнире по смешанным единоборствам UFC 278. Соперником Александра был поляк Марчин Тыбура. Романов уступил ему решением большинством голосов судей (29-28, 29-28, 28-28).



«Пусть, кто пошёл твоим путём, тот говорит что-то. Достойнейший бой, и впереди победы», — написал Олейник в комментариях под одним из постов Романова в одной из соцсетей.



Напомним, сам Олейник последний бой провёл на UFC 273, где сражался с представителем США Джаредом Вандераа. Алексей одолел соперника в первом раунде, поймав того на редкий удушающий приём. Эта победа стала для него 60-й в смешанных единоборствах, из которых 47 были добыты сабмишенами.

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