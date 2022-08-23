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«Пример, когда проигравший сделал выводы». Дрозд похвалил Джошуа за реванш с Усиком

«Пример, когда проигравший сделал выводы». Дрозд похвалил Джошуа за реванш с Усиком
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Бывший чемпион мира россиянин Григорий Дрозд оценил выступление британского супертяжеловеса Энтони Джошуа в реванше с украинцем Александром Усиком.

«Один из тех примеров, когда проигравший боксёр сделал выводы и очень круто подготовился к реваншу. Во-первых, Джошуа был намного сильнее готов, чем к первому поединку. Второе, он, конечно, добавил в движении, в работе корпусом и головой. Он смог убирать свой большой корпус и заставлять Усика промахиваться.

И вообще, конечно, его настрой был просто феноменальный. Он примерно такие же удары пропускал и в первом поединке, и мы помним, как он на них реагировал, а здесь просто стоял как камень, отвечал. Прекрасная работа Джошуа», – сказал Дрозд в интервью YouTube-каналу USACHEV TV.

Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем
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