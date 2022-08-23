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Полиция задержала подозреваемого в убийстве двоюродного брата Тайсона Фьюри

Полиция задержала подозреваемого в убийстве двоюродного брата Тайсона Фьюри
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Полиция Большого Манчестера предъявила обвинения подозреваемому в убийстве двоюродного брата чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри Рико Бёртона. Об этом информирует пресс-служба полиции. Ранее об убийстве родственника сообщал сам Фьюри.

Подозреваемым оказался 21-летний мужчина без определённого места жительства по имени Лиам О'Прей. В настоящее время он заключён под стражу и предстанет перед магистратским судом Манчестера и Солфорда 24 августа.

Кроме того, сообщается, что 20-летний мужчина, имя которого не называется и который тоже был арестован по подозрению в убийстве, освобождён под залог в ожидании текущего расследования.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала:

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