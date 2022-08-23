«Заплатите мне или придержите простофилю». Тайсон Фьюри назвал желаемый гонорар за Усика

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) заявил, что рассчитывает заработать $ 500 млн за потенциальный поединок с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).

«Самый большой бой в мире должен состояться за самые большие в мире деньги. Если я поставлю на кон всё против неизвестного иностранца, мальчикам лучше заплатить мне полмиллиарда или придержать маленького простофилю. Если бы это был Джошуа, я бы подрался бесплатно, но увы», – написал Фьюри в социальных сетях.

Ранее издание The Sun сообщило, что Цыганский король надеется заработать за поединок с Усиком € 150 млн, а в Daily Mail заявили, что призовые бойцов составят около € 55-60 млн.

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