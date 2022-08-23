Боец UFC рассказал, как эффективно восстанавливаться после нагрузок

Российский боец UFC армянского происхождения Армен Петросян разместил новый пост у себя в социальных сетях, дав совет, как правильно восстанавливаться после тренировок.



«Я сейчас на сборах в Дагестане. Много тренировок, а значит, важно помнить о восстановлении. Мышцы нуждаются в отдыхе от нагрузок. Вот мои советы, которые я всегда соблюдаю!



Массаж. Он усиливает кровообращение в мышцах и приток лимфы, улучшает обменные процессы, а значит, быстрее происходит расслабление. Уходит боль в повреждённых мышцах.



Баня. Температура тела становится выше, увеличивается приток артериальной крови в тканях, поэтому быстрее восстанавливается организм после большой нагрузки, снимается усталость.



Питание. Важно плотно питаться, не забывать про белки, жиры, углеводы, а также витамины и микроэлементы.

Сон. Во время сна восстанавливается не только весь организм, но и, в частности, мышцы. Важно высыпаться, чтобы быть бодрым на тренировках!» — написал Петросян.