Джон Додсон объяснил, почему Диллашоу побьёт Стерлинга на UFC 280
Поделиться
Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Джон Додсон высказался о титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
«Думаю, что Ти Джей Диллашоу захватит преимущество и победит Алджэмейна Стерлинга. Знаю, сейчас все являются поклонниками Стерлинга, ведь он побил Яна и сделал это легко.
Однако я считаю, что Ти Джей обладает лучшими навыками в стойке и на земле. Возможно, причиной и не станут технические аспекты в борцовской части, однако Диллашоу будет контролировать темп на земле и контролировать темп в стойке», – приводит слова Додсона издание BJ Penn.
Новость по темеСтерлинг надеется победить Диллашоу досрочно
Комментарии
- 24 августа 2022
-
01:24
-
01:00
- 23 августа 2022
-
23:27
-
23:02
-
22:55
-
22:37
-
22:25
-
22:12
-
21:25
-
20:59
-
20:36
-
20:22
-
20:06
-
20:01
-
19:10
-
19:03
-
18:48
-
18:36
-
18:13
-
18:13
-
17:33
-
17:21
-
16:06
-
15:38
-
14:37
-
14:00
-
12:29
-
11:43
-
10:59
-
10:41
-
10:26
-
10:18
-
09:47
-
09:06
-
01:10
Партнерский контент