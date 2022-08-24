Джон Додсон объяснил, почему Диллашоу побьёт Стерлинга на UFC 280

Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Джон Додсон высказался о титульном поединке в легчайшем весе (до 61 кг) между соотечественниками Алджэмейном Стерлингом и Ти Джеем Диллашоу, который состоится 23 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Думаю, что Ти Джей Диллашоу захватит преимущество и победит Алджэмейна Стерлинга. Знаю, сейчас все являются поклонниками Стерлинга, ведь он побил Яна и сделал это легко.

Однако я считаю, что Ти Джей обладает лучшими навыками в стойке и на земле. Возможно, причиной и не станут технические аспекты в борцовской части, однако Диллашоу будет контролировать темп на земле и контролировать темп в стойке», – приводит слова Додсона издание BJ Penn.