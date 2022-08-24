Джон Джонс отреагировал на сравнение своей серии в UFC с серией Хабиба
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Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джон Джонс разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на сравнение своих достижений в промоушене с достижениями бывшего чемпиона UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова.
Джонс разместил фото, на котором отображена его серия по количеству побед в титульных поединках в UFC, а также число всех боёв Хабиба в американском промоушене. К фотографии он добавил смайл в виде человека, пожимающего плечами.
Впервые Джонс завоевал титул в UFC 19 марта 2011 года, победив техническим нокаутом Маурисиу Руа. В общей сложности он побеждал в 14 поединках в американской лиге, которые носили статус титульных. Хабиб защищал титул в UFC трижды.
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