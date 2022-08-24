Александр Емельяненко спел песню на английском языке. Видео
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, спев песню на английском языке, прежде чем начать работать на груше во время тренировки.
Александр Емельяненко спел песню на английском языке:
В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале этого года и завершилось победой Александра решением судей. Это был не первый их бой. Спортсмены уже сражались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.
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