Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Емельяненко спел песню на английском языке. Видео

Александр Емельяненко спел песню на английском языке. Видео
Комментарии

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новый пост в своём телеграм-канале, спев песню на английском языке, прежде чем начать работать на груше во время тренировки.

Александр Емельяненко спел песню на английском языке:

В настоящее время Емельяненко готовится к поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бойцы должны сразиться в сентябре. В последний раз Александр проводил бой на голых кулаках с уроженцем США, ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Противостояние состоялось в феврале этого года и завершилось победой Александра решением судей. Это был не первый их бой. Спортсмены уже сражались в 2012 году по правилам ММА. Тогда победу удушающим приёмом во втором раунде одержал Монсон.

«Засунь язык» и «промокашка». Александр Емельяненко полностью ожил — и снова всем грубит! «Засунь язык» и «промокашка». Александр Емельяненко полностью ожил — и снова всем грубит!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022