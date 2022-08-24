«Если нет, завершаю карьеру». Фьюри назвал крайний срок для сбора гонорара за бой с Усиком

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (32-0, 23 KO) установил срок, до истечения которого должна быть собрана необходимая сумма для организации его поединка с обладателем титулов WBA Super, IBF и WBO украинцем Александром Усиком (20-0, 13 KO).



«Я даю семь дней всем тем, кто хочет организовать этот бой — у вас есть время до 1 сентября — чтобы собрать деньги. Если нет, всем большое спасибо, но я завершаю карьеру», — сказал Фьюри в своих социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Тайсон рассчитывает заработать $ 500 млн за поединок с Александром.

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. Затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит. Но потом дал понять, что ему интересен бой с Усиком.

Тайсон Фьюри опубликовал видео из зала: