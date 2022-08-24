В RCC рассказали, когда может состояться бой Шлеменко и Исмаилова
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Исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко рассказал о готовности промоушена организовать поединок между Александром Шлеменко и Магомедов Исмаиловым. По словам Клименко, всё будет зависеть от кондиций бойцов.
«Состоится ли бой Шлеменко и Исмаилова? Мы со своей стороны как организация готовы всё сделать. Мы бы и провели этот поединок. 26-е число, турнир будет. Всё зависит от спортсменов, будет ли Магомед в оптимальной кондиции, будет ли готов Александр. Если да, то после поединка Александра мы в ближайшее время готовы рассмотреть новую дату. Скорее всего, это будет конец года, декабрь месяц», — сказал Клименко.
Николай Клименко о том, состоится ли бой Шлеменко и Исмаилова:
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