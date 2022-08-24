Илич: у Шлеменко сплошные убийцы в послужном списке. Это настоящая легенда

Сербский боец смешанных единоборств Александр Илич поделился мнением о предстоящем поединке с россиянином Александром Шлеменко, комплиментарно высказавшись о нём.



«Есть план на бой, но я не буду его раскрывать. Шлеменко — настоящая легенда, у него за последние 30 поединков сплошные убийцы в послужном списке. Он тоже отличный ударник, такой же левша, как и я. Думаю, он сто процентов будет размениваться со мной в стойке. Да, он легенда, я уважаю и восхищаюсь им, но после того, как за нами закроется клетка, это будет очень жёсткий поединок», — сказал Илич.

Ранее мыслями о поединке с Иличем поделился и Шлеменко. Бой, напомним, состоится на турнире RCC 12 26 августа в Екатеринбурге.

Илич поделился мнением о Шлеменко: