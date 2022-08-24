Шлеменко: в начале карьеры Штыркова было много сделано по его медийной раскрутке

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о бойце Иване Штыркове, заявив, что на первых этапах карьеры было много сделано для того, чтобы поднять его медийность.

«На первых этапах карьеры очень много сделано по раскрутке Ивана медийно. Его соперники дали ему большой толчок, большую известность. Хорошо, что у него всё получалось. Если бы на том этапе он бы проигрывал бои, он бы сейчас здесь не сидел. А так у него получалось выигрывать, несмотря на то что он много чего не умел. Пускай были, как Ваня говорит, небольшие деньги, но то, что дали ему эти противостояния – я больше не припомню в России таких людей, кого так же провели. Не спорю, он молодец, что выигрывает, но сейчас он является тем, кем является только потому, что те бои выиграл. Прогноз на бой? Если честно, не видел соперника Вани. Слышал, что он хороший, жёсткий боец, но, к сожалению, мне тяжело понять, как он ведёт бой. Но Ваня прибавляет, и если мы берём те бои в начале, то по ударной технике Ваня на другом уровне. Я вижу, что он прибавляет», — сказал Шлеменко.