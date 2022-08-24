«С Минеевым очень тяжело общаться». Клименко — об организации третьего боя с Исмаиловым

Глава RCC Николай Клименко рассказал об организации третьего боя между бойцами Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым.

«Всё возможно. Единственное, Владимир не всегда хорошо идёт на контакт. С ним очень тяжело общаться. Два или три звонка сделал, всегда они были неудачными для обеих сторон — что для нас, что для Владимира. Всё зависит больше от него, готов ли он пойти на наши условия», — сказал Николай Клименко на пресс-конференции.

Напомним, что в октябре Владимир одержал победу в бою с Исмаиловым, нокаутировав бойца в третьем раунде. Это был второй поединок соперников после ничьей, которая была зафиксирована ещё в 2018 году.

Смотрите видео: Клименко — об организации боя Исмаилов — Минеев.