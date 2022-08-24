Насрудинов отказался от турнира в Париже ради боя со Штырковым

Российский тяжеловес Насрудин Насрудинов рассказал, что отказался от поединка в Париже ради того, чтобы сразиться с соотечественником Иваном Штырковым.
«Так получилось, что со Штырковым я даже в пару не вставал, хотя тренировался в одном зале. У меня было чувство, что наш поединок всё-таки может состояться.
У меня должен был 2 сентября состояться бой в Париже. Был назван соперник, время и место. Но когда мне предложили бой со Штырковым, я решил отказаться от противостояния во Франции. Хотя там на турнире должен был присутствовать сам Дана Уайт. Но всё равно мне было больше интересно сразиться с Иваном. Не знаю, где сейчас Штырков в рейтинге, но два года назад он был первым», — сказал Насрудинов.
Напомним, бой Насрудинова и Штыркова состоится на турнире RCC 12 26 августа.
Насрудинов рассказал, чем пожертвовал ради боя со Штырковым:
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