Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Насрудинов отказался от турнира в Париже ради боя со Штырковым

Насрудинов отказался от турнира в Париже ради боя со Штырковым
Комментарии

Российский тяжеловес Насрудин Насрудинов рассказал, что отказался от поединка в Париже ради того, чтобы сразиться с соотечественником Иваном Штырковым.

«Так получилось, что со Штырковым я даже в пару не вставал, хотя тренировался в одном зале. У меня было чувство, что наш поединок всё-таки может состояться.

У меня должен был 2 сентября состояться бой в Париже. Был назван соперник, время и место. Но когда мне предложили бой со Штырковым, я решил отказаться от противостояния во Франции. Хотя там на турнире должен был присутствовать сам Дана Уайт. Но всё равно мне было больше интересно сразиться с Иваном. Не знаю, где сейчас Штырков в рейтинге, но два года назад он был первым», — сказал Насрудинов.

Напомним, бой Насрудинова и Штыркова состоится на турнире RCC 12 26 августа.

Насрудинов рассказал, чем пожертвовал ради боя со Штырковым:

RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022