Александр Шлеменко резко высказался после вопроса по поводу завершения карьеры

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко отказался отвечать на вопрос одного из журналистов о том, когда он планирует завершить карьеру.
«Поэтому такая унылая пресс-конференция. Я сюда приехал слушать про свой возраст, про то, что «А если ты проиграешь?» А на хрена я об этом буду говорить, объясни мне? Ты лучше задай вопрос Иличу, кто такой Василевский и знают ли его в Европе вообще как бойца. Это будет интересно, это будет нерв. А это какая-то тупость. Извини, конечно, ты меня просишь, чтобы я обсуждал, что мне, может быть, чего-то не хватает. Мне, может, о стену сразу биться, чтобы тебе легче жилось? Я не понимаю вопроса, как на него можно отвечать», — сказал Шлеменко.
Шлеменко наехал на журналиста и спросил у Илича о Василевском:
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