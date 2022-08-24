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Шлеменко: кому Василевский интересен? Давай выйдем с камерой, я поспрашиваю людей

Шлеменко: кому Василевский интересен? Давай выйдем с камерой, я поспрашиваю людей
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о Вячеславе Василевском, который ранее говорил, что имя его будущего соперника, серба Александра Илича, неизвестно широкой аудитории.

«А вот Слава Василевский интересен – кому интересен? RCC – это международная организация, давай спросим, кому интересно в Нижнем Новгороде или Санкт-Петербурге. Давайте для них сделаем, чтобы им понравилось. Все эти интересы – я могу с тобой сейчас выйти на улицу, давай выйдем с твоей камерой, и поспрашиваю людей. Не хочешь здесь – мы приедем в то место, где ты хочешь. Три барана, написавшие в комментариях с подставной страницы, – это интерес? Я даже не знаю, кто это был. Человек ли это написал?» — сказал Шлеменко.

Шлеменко наехал на журналиста и спросил у Илича о Василевском:

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