Видео: американский боксёр нокаутировал соперника после касания перчатками
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Скандальный эпизод произошёл в рамках боксёрского вечера, прошедшего на минувших выходных в городе Корона (штат Калифорния, США).
Американский боксёр лёгкого веса (до 61,2 кг) Рубен Торрес (19-0, 16 KO), встретившийся с венесуэльцем Кристианом Баесом (18-2, 17 KO), нокаутировал соперника после касания перчатками.
В седьмом раунде рефери отсчитал Баесу нокдаун, и после возобновления поединка Торрес, протянув Баесу перчатку и заставив его раскрыться, ударил размашистым хуком слева, отправив венесуэльца на настил ринга и оформив досрочную победу.
После поединка Торреса раскритиковали в социальных сетях, сравнив его поступок с нокаутом в бою Флойд Мейвезер – Виктор Ортис, состоявшемся в сентябре 2011 года.
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