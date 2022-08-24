Видео: американский боксёр нокаутировал соперника после касания перчатками

Скандальный эпизод произошёл в рамках боксёрского вечера, прошедшего на минувших выходных в городе Корона (штат Калифорния, США).

Американский боксёр лёгкого веса (до 61,2 кг) Рубен Торрес (19-0, 16 KO), встретившийся с венесуэльцем Кристианом Баесом (18-2, 17 KO), нокаутировал соперника после касания перчатками.

В седьмом раунде рефери отсчитал Баесу нокдаун, и после возобновления поединка Торрес, протянув Баесу перчатку и заставив его раскрыться, ударил размашистым хуком слева, отправив венесуэльца на настил ринга и оформив досрочную победу.

После поединка Торреса раскритиковали в социальных сетях, сравнив его поступок с нокаутом в бою Флойд Мейвезер – Виктор Ортис, состоявшемся в сентябре 2011 года.