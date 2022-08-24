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Промоутер Джошуа поделился прогнозом на бой Усик — Фьюри

Промоутер Джошуа поделился прогнозом на бой Усик — Фьюри
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Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, поделился прогнозом на потенциальный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между соотечественником Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«Я бы поставил на Александра Усика в этом бою. Я просто считаю, что он слишком хорош. Они оба являются умными бойцами. По правде сказать, это не лучший бой для просмотра, но он заинтриговывает. Тайсон Фьюри не хочет встречаться с Усиком, но, возможно, ему придётся это сделать, поскольку на кону стоят большие деньги», – приводит слова Хирна пресс-служба DAZN.

Ранее в интервью Фьюри сообщил, что хочет заработать за поединок с Усиком £ 500 млн, а также заявил, что сможет победить украинца после недели тренировок.

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