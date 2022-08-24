Промоутер Фьюри назвал причину, по которой Джошуа сбросил пояса Усика с ринга

Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, объяснил скандальное поведение Энтони Джошуа после поражения в титульном реванше с украинцем Александром Усиком. Бой состоялся на минувших выходных в Саудовской Аравии.

Напомним, после оглашения вердикта Джошуа создал несколько курьёзных инцидентов, в частности, сбросил пояса Усика с ринга.

«Я не знаю, на какой планете находился Джошуа. Его угол сказал, что он выигрывает, и я не знаю, какой бой они смотрели, давая бойцу ложное чувство безопасности.

Вполне возможно, именно из-за этого Джошуа, услышав, что решение будет раздельным, посчитал, что победил. Думаю, это и есть причина, по которой он выбросил пояса», – сказал Уоррен в интервью YouTube-каналу iFL TV.