Головкин: многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин считает, что многие мексиканские поклонники бокса относятся к нему положительно, несмотря на противостояние с Саулем Альваресом. Этого, по мнению Головкина, нельзя сказать о его сопернике.
«Сауль злится на Бивола, а не на меня, но хочет выместить всё на мне. Но мне всё равно, о чём он думает. Единственное, что я могу сказать, – не нужно меня недооценивать. Без сомнений, возраст – всего лишь число, и я отношусь к этому поединку предельно серьёзно.
Я знаю о своём наследии и знаю, что оставлю в боксе для будущих поколений. Когда придёт время, я с удовольствием поговорю со своими внуками о том, чего я добился в ринге. Многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело», – приводит слова Головкина издание BoxingScene.
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