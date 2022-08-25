Головкин: многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело

Объединённый чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин считает, что многие мексиканские поклонники бокса относятся к нему положительно, несмотря на противостояние с Саулем Альваресом. Этого, по мнению Головкина, нельзя сказать о его сопернике.

«Сауль злится на Бивола, а не на меня, но хочет выместить всё на мне. Но мне всё равно, о чём он думает. Единственное, что я могу сказать, – не нужно меня недооценивать. Без сомнений, возраст – всего лишь число, и я отношусь к этому поединку предельно серьёзно.

Я знаю о своём наследии и знаю, что оставлю в боксе для будущих поколений. Когда придёт время, я с удовольствием поговорю со своими внуками о том, чего я добился в ринге. Многие мексиканцы любят меня, но никто в Казахстане не любит Канело», – приводит слова Головкина издание BoxingScene.