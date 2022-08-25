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Тедди Атлас раскритиковал судью реванша Усик — Джошуа за счёт в пользу британца

Тедди Атлас раскритиковал судью реванша Усик — Джошуа за счёт в пользу британца
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Известный американский тренер Тедди Атлас раскритиковал соотечественника судью Глена Фельдмана за счёт в чемпионском реванше супертяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа.

Напомним, Фельдман стал единственным, кто выставил счёт в пользу Джошуа, отдав ему семь раундов из 12.

«На моей карточке Усик победил со счётом 9-3. Хорошо, я могу понять, когда некоторые говорят, что было 8-4, но я этого не увидел. У меня получилось 9-3. Фельдман сделал свою работу. Но не так, как нам бы хотелось. Это не та работа, за которую ему должны платить как профессионалу. Возможно, ему заплатил кто-то другой. Мы говорим о некомпетентности или коррупции. Но я не думаю, что кто-то будет говорить о первом. Поэтому мы говорим о коррупции. Это случается слишком часто», – сказал Атлас в выпуске на своём YouTube-канале.

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