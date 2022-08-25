Барри Хирн: снимаю перед Усиком шляпу. Выиграй Джошуа, чувствовал бы, что мы что-то украли

Основатель промоутерской компании Matchroom Boxing Барри Хирн, отец Эдди Хирна, высказался о победе Александра Усика над Энтони Джошуа в Джидде.



«Перед боем я говорил, что Джошуа может победить решением после 12-ти раундов. Но, послушайте, если бы так произошло, я бы чувствовал себя виноватым. Энтони – отличный парень, он великолепен в боксе. Но мои глаза мне не врут. Усик – потрясающий боксёр. Когда он вышел на десятый раунд после избиения в девятом, я подумал, что он показал, из чего сделаны настоящие чемпионы. Снимаю шляпу перед Усиком – это просто честный анализ.



Мне бы хотелось победы Джошуа, но если бы мы выиграли по очкам, то я почувствовал бы, словно мы что-то украли. Этот бой для Джошуа был лучше первого. Однако Усик близок к тому, чтобы остаться непобеждённым. Посмотрим, время покажет! Нет непобедимых. Но ты должен повредить его рано. В бою важно замедлить его», – приводит слова Хирна-старшего Boxingscene со ссылкой на интервью BBC 5 Live Boxing.



Напомним, в ночь на 21 августа Усик сохранил чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Он одержал победу над Джошуа раздельным судейским решением (113:115, 115:113, 116:112).

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