Блогера-бойца Асхаба Тамаева побили в Дагестане
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Популярный чеченский блогер и боец поп-MMA Асхаб Тамаев стал участником конфликта в Республике Дагестан.
Тамаев неправильно припарковался у торгового центра «Этажи» в Махачкале, в результате чего образовалась пробка. Когда блогер вернулся к машине, его ждала группа людей, которые хотели выяснить с ним отношения. После пререканий с одним из участников инцидента Тамаев получил удар в лицо и упал на землю.
После этого блогер покинул место, где произошёл инцидент, и никаких комментариев на данный момент не давал.
Асхаб Тамаев ведёт свой YouTube-канал на 2,5 млн подписчиков. В 2018 году блогер провёл свой первый поединок в поп-MMA с украинцем Филиппом Третьяком и одержал победу единогласным решением судей.
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