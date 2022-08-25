Глава UFC высказался о будущем Ковингтона в промоушене
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Президент UFC Дана Уайт заверил, что американский боец Колби Ковингтон в скором времени планирует вернуться в октагон и провести бой.
Свой последний поединок в UFC на данный момент Ковингтон провёл в марте и одержал победу над соотечественником Хорхе Масвидалем единогласным решением судей. Спустя несколько дней между бойцами случился конфликт на улице, в результате которого Ковингтон получил несколько травм и не мог тренироваться.
«Колби хочет драться, и он готов проводить поединки. У нас уже есть некоторые планы относительно его следующего боя», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
Всего на счету Колби Ковингтона 20 профессиональных боёв в смешанных единоборствах. В них американец одержал 17 побед.
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