Дана Уайт: Камару сказал, что после поражения от Эдвардса у него с плеч упал груз
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Президент UFC Дана Уайт сообщил, что экс-чемпион промоушена в полусреднем весе Камару Усман не переживает из-за поражения от Леона Эдвардса.
«Мы с ним пообщались, Камару в прекрасном настроении. Он хочет бой-реванш. Но он сказал мне, что с его плеч упал огромный груз после поражения. На него очень давила его победная серия, и теперь он с нетерпением ждёт возможности снова подраться с Эдвардсом», — приводит слова Уайта MMAJunkie.
В главном событии турнира UFC 278 Леон Эдвардс на последней минуте заключительного раунда нокаутировал Камару Усмана.
Выигрышная серия экс-чемпиона составила 15 поединков. Всего на счету Усмана 22 боя в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед.
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