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Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед боем на RCC 12

Шлеменко и Илич показали одинаковый вес перед боем на RCC 12
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Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко и серб Александр Илич прошли медицинский осмотр и взвешивание в преддверии очного поединка в рамках турнира RCC 12.

Шлеменко и Илич показали одинаковый вес — 84,15 кг.

Напомним, турнир RCC 12 состоится в Екатеринбурге на арене «Уралец» 26 августа. Бой Александра Шлеменко с Александром Иличем станет главным событием мероприятия.

На счету Шлеменко 61 поединок в смешанных единоборствах. Россиянин одержал в них 48 побед. Илич провёл 15 боёв в профессиональной карьере, проиграв четыре.

Соглавным событием RCC 12 станет бой Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова, которые также прошли процедуру взвешивания. Вес Штыркова — 93,4 кг, вес Насрудинова — 93,35 кг.

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