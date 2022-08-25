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Россиянин Мустафаев подерётся на турнире UFC 280 в Абу-Даби

Россиянин Мустафаев подерётся на турнире UFC 280 в Абу-Даби
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34-летний российский боец смешанных единоборств в лёгком весе Магомед Мустафаев выступит на турнире UFC 280 в Абу-Даби, который состоится в октябре.

Мустафаев проведёт поединок с австралийцем Джейми Малларки.

Магомед Мустафаев провёл свой последний поединок в феврале 2020 года в рамках UFC Fight Night 168, где проиграл Брэду Ридделлу раздельным решением судей. До этого у россиянина была победа техническим нокаутом над Рафаэлем Физиевым. Всего у Мустафаева 14 побед в смешанных единоборствах при трёх победах.

Джейми Малларки в июле этого года одержал победу над Майклом Джонсоном раздельным решением судей на UFC on ESPN 39. Всего в активе бойца из Австралии 13 побед и пять поражений в смешанных единоборствах.

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