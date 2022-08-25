RCC 12: прямая трансляция дуэли взглядов и церемонии взвешивания

26 августа в Екатеринбурге на арене «Уралец» состоится международный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 12.



Мероприятие возглавит поединок между российском бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем. В соглавном событии шоу сойдутся Иван Штырков и Насрудин Насрудинов.



25 августа в 16:00 мск пройдёт прямая трансляция церемонии взвешивания бойцов и дуэли взглядов.

Прямая трансляция церемонии взвешивания и дуэли взглядов RCC 12:

Напомним, в активе Александра Шлеменко 61 поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 48 побед в них. Александр Илич, в свою очередь, провёл 15 только боёв в карьере, проиграв четыре из них.



Ранее Илич отмечал, что с детства восхищается Шлеменко, и называл его легендой.