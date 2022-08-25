RCC 12: прямая трансляция дуэли взглядов и церемонии взвешивания
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26 августа в Екатеринбурге на арене «Уралец» состоится международный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 12.
Мероприятие возглавит поединок между российском бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем. В соглавном событии шоу сойдутся Иван Штырков и Насрудин Насрудинов.
25 августа в 16:00 мск пройдёт прямая трансляция церемонии взвешивания бойцов и дуэли взглядов.
Прямая трансляция церемонии взвешивания и дуэли взглядов RCC 12:
Напомним, в активе Александра Шлеменко 61 поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 48 побед в них. Александр Илич, в свою очередь, провёл 15 только боёв в карьере, проиграв четыре из них.
Ранее Илич отмечал, что с детства восхищается Шлеменко, и называл его легендой.
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