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RCC 12: прямая трансляция дуэли взглядов и церемонии взвешивания

RCC 12: прямая трансляция дуэли взглядов и церемонии взвешивания
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26 августа в Екатеринбурге на арене «Уралец» состоится международный турнир по смешанным единоборствам и кикбоксингу RCC 12.

Мероприятие возглавит поединок между российском бойцом Александром Шлеменко и сербом Александром Иличем. В соглавном событии шоу сойдутся Иван Штырков и Насрудин Насрудинов.

25 августа в 16:00 мск пройдёт прямая трансляция церемонии взвешивания бойцов и дуэли взглядов.

RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE RCC 12: выстоит ли легендарный Шлеменко против лютого рубаки из Сербии? LIVE

Прямая трансляция церемонии взвешивания и дуэли взглядов RCC 12:

Напомним, в активе Александра Шлеменко 61 поединок в профессиональных смешанных единоборствах и 48 побед в них. Александр Илич, в свою очередь, провёл 15 только боёв в карьере, проиграв четыре из них.

Ранее Илич отмечал, что с детства восхищается Шлеменко, и называл его легендой.

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