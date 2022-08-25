Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

А. Емельяненко показал, как принимает ледяную ванну после тренировок

А. Емельяненко показал, как принимает ледяную ванну после тренировок
Комментарии

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новую запись в своём телеграм-канале, показав процесс восстановления после тренировок в ледяной ванне.

«Ледяная ванна для восстановления после тренировок и вывода молочной кислоты из мышц! Бодрит!» — написал Емельяненко под постом.

В настоящее время Александр Емельяненко готовится к предстоящему поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой запланирован на 24 сентября и должен пройти в Москве.

Свой последний бой Емельяненко провёл в феврале 2022 года с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок прошёл на голых кулаках и завершился победой Емельяненко по решению судей.

Ранее российский боец также вызвал на бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.

Новость по теме
А. Емельяненко: у Фёдора есть свои новые братья. Ему не до меня
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022