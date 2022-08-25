А. Емельяненко показал, как принимает ледяную ванну после тренировок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко разместил новую запись в своём телеграм-канале, показав процесс восстановления после тренировок в ледяной ванне.



«Ледяная ванна для восстановления после тренировок и вывода молочной кислоты из мышц! Бодрит!» — написал Емельяненко под постом.

В настоящее время Александр Емельяненко готовится к предстоящему поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой запланирован на 24 сентября и должен пройти в Москве.



Свой последний бой Емельяненко провёл в феврале 2022 года с американским ветераном смешанных единоборств Джеффом Монсоном. Поединок прошёл на голых кулаках и завершился победой Емельяненко по решению судей.



Ранее российский боец также вызвал на бой Магомеда Исмаилова и Александра Шлеменко.