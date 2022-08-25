Оливейра: согласился на бой с Махачевым, чтобы потом подраться с Макгрегором

Бразильский боец UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал, что хотел бы получить поединок против ирландца Конора Макгрегора, который вернётся в октагон в следующем году.



«Бой с Макгрегором — было бы идеально. Я просил UFC сделать этот поединок в Бразилии и надеюсь, что всё получится. Я верю в то, что бой состоится. Это единственная причина, по которой я согласился на бой с Махачевым. Чем больше у меня побед, тем больше шансов на бой с Конором. Как его могут принять в Бразилии? Я бы посоветовал ему быть осторожнее со словами, особенно в мой адрес», — заявил Оливейра в интервью ESPN.



Бой Чарльза Оливейры с Исламом Махачевым станет главным событием турнира UFC 280, который пройдёт в ночь на 23 октября в Абу-Даби.

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