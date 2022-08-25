Результаты взвешивания RCC 12

В Екатеринбурге прошла официальная церемония взвешивания перед турниром RCC 12, в главном событии которого россиянин Александр Шлеменко встретится с сербом Александром Иличем. Оба бойца показали одинаковый вес – 84,15 кг.



В со-главном событии мероприятия клетку разделят два российских бойца – Иван Штырков и Насрудин Насрудинов.



По итогам взвешивания Штырков оказался тяжелее Насрудинова — 93,4 кг против 93,35.



RCC 12. Взвешивание



Александр Шлеменко (84,15 кг) — Александр Илич (84,15 кг)

Иван Штырков (93,4 кг) — Насрудин Насрудинов (93,35 кг)

Борис Медведев (81,25 кг) — Ясубей Эномото (81,45 кг)

Мамука Усубян (71 кг) — Иван Кондратьев (70,8 кг) — бой по кикбоксингу

Михаил Рагозин (84,4 кг) — Антониу Арройо (84,2 кг)

Рауль Тутараули (70,45 кг) — Али Абдулхаликов (70,6 кг)

Салимхан Ибрагимов (71 кг) — Сергей Косых (70,65 кг) — бой по кикбоксингу

Евгений Игнатьев (66,25 кг) — Андерсон дос Сантос (66,15 кг)

Александр Скворцов (70,75 кг) — Масуд Минаи (70,95 кг) — бой по кикбоксингу

Александр Васильев (77,55 кг) — Артур Свиридов (77,6 кг)

Гаджи Меджидов (91,45 кг) — Валерий Бизяев (91 кг) — бой по кикбоксингу

Николай Присмаков (63,4 кг) — Амдин Акдодов (63,3 кг)

Али Салдоев (58,84 кг) — Жакшылык Кадырбек Уулу (58,96 кг).