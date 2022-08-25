Слипенко получил в соперники экс-чемпиона ACA Абдулаева

Российский боец смешанных единоборств Виталий Слипенко проведёт бой против Мурада Абдулаева в главном событии турнира ACA 145 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент ACA Алексей Яценко.



«Слипенко должен был подраться на ближайшем турнире в Краснодаре в долгожданном реванше с Черси Дудаевым. Но из-за травмы Дудаев выбывает на неопределённый срок. Слипенко предстоит пройти проверку на прочность в бою с одним из лучших ударников лиги, нокаутёром, экс-чемпионом ACA в полусреднем весе Мурадом Абдулаевым», — приводит слова Алексея Яценко пресс-служба промоушена.



ACA 145 пройдёт 23 сентября в «Сибур-Арене» в Санкт-Петербурге. На счету Слипенко 18 боёв в ММА, в которых он одержал 14 побед и четырежды потерпел поражение. На счету Абдулаева 26 боёв, в которых он одержал 20 побед и шесть раз потерпел поражение.