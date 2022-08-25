Штырков: даже рад, что меня дисквалифицировали в UFC

Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков высказался о дисквалификации в UFC за употребление запрещённых препаратов.
«Не скажу, что это был упущенный шанс. Я даже рад, что так получилось. Оказался в абсурдной ситуации. Я вроде единственный, кто был дисквалифицирован из-за веществ, которые потом отменили. Полная чушь.
На тех боях, которые я проводил раньше, с тем же Антонио Силвой и Джеффом Монсоном, сейчас бы я заработал значительно больше. А тогда почти ничего не получил. Сейчас эти спортсмены занимаются какой-то ерундой и получают даже больше, чем я. А я их побил, а люди даже и не помнят. Моя карьера началась непонятно как. Просто выходил и дрался, плана не было. На данный момент доволен всем. Нет никаких грёз стать чемпионом. Последний рывок к поясу я сделал в лиге ACA, но по определённым обстоятельствам этот рывок остановился. Не жалею, всё нормально. Сейчас я делаю то, что могу делать», — приводит слова Штыркова Metaratings.
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