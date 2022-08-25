Блогер-боец Асхаб Тамаев прокомментировал своё избиение в Дагестане

Популярный чеченский блогер и боец поп-MMA Асхаб Тамаев высказался об инциденте, произошедшем в Дагестане. Напомним, Тамаев стал участником конфликта и драки.



«Асаламу алейкум. Со мной всё нормально, припухлость уйдёт, буду выходить в соцсети. От того, что произошло, мы останавливаться не будем, я не переживаю, я спокоен. То, что мы хотели сделать, в любом случае мы сделаем. Это факт. По-другому никак быть не может. Это мелочи», — сказал Тамаев в видеообращении к подписчикам в соцсетях.



Тамаев неправильно припарковался у торгового центра «Этажи» в Махачкале, в результате чего образовалась пробка. Когда блогер вернулся к машине, его ждала группа людей, которые хотели выяснить с ним отношения. После пререканий с одним из участников инцидента Тамаев получил удар в лицо и упал на землю.



После этого блогер покинул место, где произошёл инцидент, и никаких комментариев на данный момент не давал.



Как сообщают источники, напавший на Тамаева был задержан полицией. Им оказался чемпион мира по грэпплингу Дибир Махмудов, брат чемпиона России по боксу Шахабаса Махмудова.



Асхаб Тамаев ведёт свой YouTube-канал на 2,5 млн подписчиков. В 2018 году блогер провёл свой первый поединок в поп-MMA с украинцем Филиппом Третьяком и одержал победу единогласным решением судей.