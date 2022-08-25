В WBC не исключают, что следующим соперником Фьюри станет Уайлдер, а не Усик

Президент WBC Маурисио Сулейман сообщил, что теоретически следующим соперником чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри может стать не Александр Усик, а Деонтей Уайлдер.



«Мы приняли несколько отборочных боёв, которые были запрошены у WBC. Один из них — это Уайлдер против Хелениуса, второй – бой Ортиса и Руиса. Они пройдут как отборочные. Однако Фьюри является чемпионом, у него есть время, и он примет решение, а мы посмотрим, что случится. Фьюри провёл обязательную защиту ещё в феврале на «Уэмбли», так что сейчас в дивизионе нет обязательной защиты. Есть некоторые исключения. В настоящее время всё открыто для принятия решения Тайсоном Фьюри», — приводит слова Сулеймана Sky Sports.



Таким образом, в случае победы Уайлдера в отборочном поединке он станет официальным претендентом на титул и получит право встретиться в ринге с действующим чемпионом, которым в настоящий момент является Тайсон Фьюри.