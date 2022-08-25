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Оливейра рассказал о подготовке к бою с Махачевым

Оливейра рассказал о подготовке к бою с Махачевым
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Бразильский боец UFC в лёгком весе Чарльз Оливейра рассказал о подготовке к поединку с россиянином Исламом Махачевым.

«Если вы хотите мира, то будет мир. Хотите воевать — война придёт к вам. Это наш девиз. Это то, что мы делаем в зале, — работаем максимально жёстко. Так было и так будет – это наш метод. Я слышал, как бойцы говорили, что им нужно около недели, чтобы включиться в работу. Приходите к нам, и мы справимся с задачей за один день», — приводит слова Оливейры BJPenn.

Бой Ислама Махачева и Чарльза Оливейры возглавит турнир UFC 280, который состоится 22 октября в Дубае.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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