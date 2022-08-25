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Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring

Александр Усик возглавил рейтинг P4P по версии The Ring
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Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Александр Усик стал первым в рейтинге лучших боксёров мира вне зависимости от весовых категорий по версии The Ring.

Примечательно, что Усик стал первым полутяжеловесом после Майка Тайсона, которому удалось добиться этого.

Второе место в рейтинге занимает японский боксёр Наоя Иноуэ, третье — американец Теренс Кроуфорд.

Топ-10 рейтинга P4P по версии журнала The Ring

1. Александр Усик (Украина).
2. Наоя Иноуэ (Япония).
3. Теренс Кроуфорд (США).
4. Эррол Спенс (США).
5. Сауль Альварес (Мексика).
6. Василий Ломаченко (Украина).
7. Дмитрий Бивол (Россия).
8. Джош Тэйлор (Великобритания).
9. Джермелл Чарло (США).
10. Артур Бетербиев (Россия).

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