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Фьюри: уверен, что размажу Усика за четыре раунда

Фьюри: уверен, что размажу Усика за четыре раунда
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34-летний непобеждённый британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом по версии WBC в супертяжёлом весе, высказал смелое предположение о результате потенциального поединка с украинцем Александром Усиком, обладающим титулы WBA Super, IBF и WBO.

«Я уверен, что размажу его за четыре раунда, потому что «Цыганский король» так сказал», — гласит публикация Фьюри в одной из социальных сетей.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что даёт неделю всем, кто хочет заняться организацией боя. Если до 1 сентября британцу не будет предложен требуемый гонорар за поединок, то он объявит о завершении карьеры. При этом президент WBC сообщил, что теоретически следующим соперником Фьюри может стать не Усик, а Деонтей Уайлдер.

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