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Томпсон оценил навыки Рахмонова выше, чем у Чимаева, назвав его потенциальным чемпионом

Томпсон оценил навыки Рахмонова выше, чем у Чимаева, назвав его потенциальным чемпионом
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39-летний американский боец UFC Стивен Томпсон, выступающий в полусреднем весе, назвал представителя Казахстана Шавката Рахмонова наиболее вероятным чемпионом дивизиона в будущем.

«Кто из тройки Хамзат Чимаев, Шавкат Рахмонов и Шон Брэди более перспективен? Из всех этих парней я бы предпочёл Шавката. Он непобедим, у него отличный удар – мы видели, что Гилберт Бёрнс заставил Хамзата выглядеть уязвимым. Бёрнс почти прикончил его. Но у Шавката поставленная ударная техника, его джиу-джитсу очень хорош.

Рахмонов контролировал Нила Магни в том последнем бою буквально девять с половиной минут боя, прежде чем финишировал его. Так что я думаю, что у него точно есть потенциал, чтобы стать чемпионом», — приводит слова Томпсона Low Kick MMA.

Напомним, Чимаев занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмонов – 11-е. Сам же Стивен Томпсон находится на седьмой позиции.

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