Экс-боец UFC предложил Усику подраться на голых кулаках

Бывший боец UFC, американец Майк Перри рассказал о готовности провести поединок на голых кулаках с бывшим чемпионом UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) Джоном Джонсом и с чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе Александром Усиком.
«Я давно не видел Джона Джонса, так что если он захочет прийти и избить меня на голых кулаках, то пожалуйста. Это мой мальчик, я люблю таких бойцов. В общем, я хочу драться с лучшими. Усик, если ты хочешь, приходи. Но я понимаю, что многие могут не захотеть боя на голых кулаках. Ведь я сейчас лучший боец в мире!» — приводит слова Перри Low Kick MMA со ссылкой на его выступление в The MMA Hour.
Перри дебютировал в BKFC в феврале этого года, единогласным решением судей одолев Джулиана Лейна.
Усик отправил спарринг-партнёра в нокаут во время тренировки:
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