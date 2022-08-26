Оливейра заявил, что Махачев отказался проводить с ним бой в Бразилии

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра рассказал, что первоначальный план UFC состоял в том, чтобы провести вакантный титульный бой в лёгком весе между ним и россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 283 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в январе следующего года. Однако, по словам Оливейры, Махачев не захотел выступать в Бразилии.
«Переговоры были несложными. Но не думаю, что бой с Махачевым должен произойти сейчас. Они так много говорили о варианте с Бразилией. Так вот если бы они согласились драться в Бразилии, мы бы сражались в январе. Я сам так много говорил о карде Рио. И они постоянно говорили, но в итоге он будет там, где они хотят. Октагон одинаков в любой точке мира, в любой стране. Чарльз будет готов на 100%», — приводит слова Оливейры AG Fight.
Напомним, Махачев и Оливейра сразятся на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ). Турнир состоится в октябре.
Ислам Махачев: я всегда стараюсь финишировать соперника:
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