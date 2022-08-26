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«Я разобью вас!» Исмаилов предупредил журналистов из-за вопросов к Шлеменко

«Я разобью вас!» Исмаилов предупредил журналистов из-за вопросов к Шлеменко
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Известный российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов разместил новый пост в своих социальных сетях, высказавшись о предстоящем поединке своего соотечественника Александра Шлеменко с представителем Сербии Александром Иличем. Бой состоится уже сегодня, 26 августа, на RCC 12 в Екатеринбурге.

«Сегодня вечером у Саши будет бой, я даже не думал, что так буду за него переживать. Надеюсь, у него всё получится и он выйдет победителем в этот вечер. Хочу предупредить всех журналистов, если из-за ваших тупых и неуместных вопросов Саша разобьётся об стену и испортит причёску.

Следом об эту же стену я разобью вас! Думайте тщательнее над своими вопросами, прежде чем спрашивать, а не то я уже иду к вам», — написал Исмаилов.

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